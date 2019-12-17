Варшава, , 15:26 — REGNUM Во вторник, 17 декабря, польская военная жандармерия по подозрению в коррупции задержала заместителя командира воинской части специального назначения GROM. Как сообщает «Польское радио», вместе с ним задержаны двое предпринимателей.

Информацию о задержании офицера подтвердила пресс-секретарь краевой прокуратуры Ева Бялик. В настоящее время в подразделении проводятся обыски.

Как сообщает портал tvp.info, уголовное дело в отношении заместителя командира GROM возбуждено по подозрению в коррупции при закупках военной техники у компаний, связанных с задержанными бизнесменами.

Специальное подразделение GROM (воинская часть № 2305) было создано в 1990 году. Оно предназначено для проведения военных спецопераций, в том числе контртеррористических. Военнослужащие подразделения принимали участие в некоторых возглавляемых США операциях последних лет, в том числе в поиске и задержании сербских патриотов, обвиняемых Западом в «военных преступлениях».