Киев, , 15:26 — REGNUM Земельные протесты в Киеве могут в итоге превратиться в «полноценный майдан», заявил 17 декабря украинский политолог Руслан Бортник, комментируя столкновения в правительственном квартале Киева.

Эксперт отмечает, что, как и в 2004 году, как и в 2014 году, на Украине сейчас наблюдается «классический революционный коктейль»: общественное мнение, оппозиция в парламенте и часть олигархов выступают против действующей власти.

«Не хватает только внешней легитимизации и спускового крючка, но это приходит не сразу», — отметил Бортник.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня в Киеве проходят сразу несколько протестных акций, самая масштабная из которых — против принятия закона о продаже земли. В ходе акции уже произошли столкновения, причем постепенно нарастает их интенсивность: силовики сносят палатки митингующих, участвующие в событиях радикалы используют камни, бутылки и палки.