Рига, , 15:24 — REGNUM Чтобы избежать санкций, правительство Латвии может создать для управления портом Вентспилса новую компанию. Решение об этом должно быть сегодня, 17 декабря, рассмотрено на заседании правительства. Об этом сообщает портал LSM.

По данным журналистов, новая компания может принять управление Свободным портом Вентспилса, внесённым в черный список.

Министр сообщений Латвии Талис Линкайтс заверил журналистов, что пока не было отказов обслуживаться в порту Вентспилса, однако, есть опасения, что такое случится в будущем.

Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря США внесли Вентспилсский свободный порт в расширенный санкционный список Магницкого.