Киев, , 15:15 — REGNUM В правительственном квартале Киева, недалеко от здания Верховной рады, продолжаются столкновения протестующих против продажи земли и силовиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, полицейские снесли несколько палаток, которые протестующие уже установили для проведения длительных протестных акций. Участвующие в стычках радикалы используют файера, камни, бутылки и палки.

В результате столкновений на первом этаже отеля «Киев» разбиты стекла.

В столкновениях есть пострадавшие с обеих сторон, однако в настоящий момент их количество не называется. Ситуация возле Рады продолжает оставаться напряженной.

ИА REGNUM напоминает, что в Киеве сегодня проходит сразу несколько масштабных акций протеста. Ранее в полиции сообщили, что травмы в столкновениях получили несколько силовиков.