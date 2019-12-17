Анкара, , 15:13 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 11 человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), об этом 17 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперации по задержанию обвиняемых прошли сразу в нескольких провинциях страны, на основании ордеров, выданных на арест прокуратурой.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому в стране ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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