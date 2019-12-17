Москва, , 15:11 — REGNUM Россия намерена поддержать развивающиеся страны в преодолении последствий глобального изменения климата. На эти цели Зеленому климатическому фонду из бюджета страны в ближайшие несколько лет будет направлено до $10 млн. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, эти средства будут выделены в период с 2020 года по 2022.

«Из них: до четырёх миллионов долларов — в 2020 году, до трёх миллионов долларов — в 2021 году, до трёх миллионов долларов — в 2022 году», — говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Россия планировала перечислить в бюджет Зелёного климатического фонда, учреждённого рамочной конвенцией ООН об изменении климата, до $3 млн.