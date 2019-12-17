Ташкент, , 15:07 — REGNUM Проблема Курильских островов не будет подниматься во время официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Японию. Об этом заявил заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте республики Санжар Валиев, сообщает 17 декабря издание Kun.uz.

По его словам, Ташкент рассматривает проблему Курильских островов исключительно, а качестве двустороннего вопроса между Россией и Японией. «Это вопрос сугубо двусторонних отношений», — сказал Валиев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с официальным визитом в Японии по приглашению премьер-министра Синдзо Абэ. Узбекистанский лидер также планирует встретиться с японским императором Нарухито.

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