Москва, , 15:06 — REGNUM Депутаты Госдумы планируют обсудить законопроект о регулировании деятельности аптек в РФ уже в январе 2020 года. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

«Он (законопроект) находится в высокой степени готовности. Мы ожидаем, что в январе он уже будет обсуждаться в рамках нашей рабочей группы», — заявил Исаев.

По его словам, сегодня продовольственные сети уже достаточно жестко отрегулированы, но при этом в законе сегодня нет даже понятия аптечных сетей. В результате, отметил Исаев, аптеки оказались в монопольном положении.

«Они диктуют свои условия рынку, берут деньги за то, чтобы лекарство легло на полку, берут деньги за обучение в случае, если внедряются новые лекарства, проводят насильственные маркетинговые акции, которые запрещены сегодня, например, для торговых сетей», — отметил Исаев.

При этом он подчеркнул, что сферу аптечных сетей регулировать также жестко сегодня нельзя — правила должны быть другими.

«Это надо сделать более тонко. Тем не менее, определенные законодательные ограничение мы предполагаем ввести», — считает депутат.