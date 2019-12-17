Джуба, , 15:05 — REGNUM Президент Южного Судана Сальва Киир достиг соглашения с бывшим лидером повстанцев Риком Мачаром о создании правительства национального единства, сообщает 17 декабря Reuters.

Отмечается, что Мачар прибыл в столицу Южного Судана Джубу из Хартума 13 декабря, все эти дни стороны вели переговоры для выработки компромисса по вопросу нового административного деления страны и интеграции вооруженных отрядов оппозиции в государственные военные структуры.

Президент Южного Судана Сальва Киир заявил, что необходимые решения найдены и путь к созданию коалиционного правительства открыт.

Как сообщало ИА REGNUM, Киир и бывший лидер повстанцев Рик Мачар договорились прекратить пятилетнюю гражданскую войну более года назад, но мир все еще не был достигнут окончательно.

Ранее США ввели санкции в отношении двух министров правительства Южного Судана, обвинив их в разжигании конфликта ради собственного обогащения.