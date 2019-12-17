Киев, , 15:04 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков ищет компромисс между желанием людей защитить землю и желанием президента её продать, заявил сегодня, 16 декабря, украинский политолог Сергей Быков.

ИА REGNUM отмечает, что в Раде народные депутаты от партии «Батькивщина» заблокировали президиум парламента, к ним также присоединились народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь». Фракции требуют от руководства Рады отказаться от принятия законопроекта о продаже земли.

Реагируя на блокаду, спикер парламента собрал глав фракций у себя в кабинете для проведения «политических консультаций».