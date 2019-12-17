Махачкала, , 15:06 — REGNUM Бывший первый заместитель председателя комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Дагестана (Дагкомрелигии) Харбил Харбилов получил новое назначение. Распоряжением премьер-министра региона Артема Здунова он занял пост заместителя руководителя агентства по охране культурного наследия республики (Дагнаследия).

«Назначить Харбила Харбилова заместителем руководителя агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан — начальником отдела надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия федерального значения», — сказано в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

В Дагкомрелигии Харбилов работал с февраля 2013 по ноябрь 2018 года (до реорганизации ведомства), занимал должности заместителя и первого заместителя председателя комитета. Перед этим около 10 лет трудился в управлении Федеральной антимонопольной службы по Дагестану, затем около трех лет работал в министерстве по национальной политике и делам религий республики.

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