Киев, , 14:57 — REGNUM Именно президент Украины Владимир Зеленский должен спешить установить мир в Украине, а не президент Франции Эммануэль Макрон или канцлер Германии Ангела Меркель, или глава Российской Федерации Владимир Путин, — заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

В эфире телеканала «112 Украина» оппозиционный политик сегодня, 16 декабря, последние заявления из Киева относительно урегулирования конфликта в Донбассе.

«Когда мы говорим, спешить или нет, то это вопрос господина Зеленского, как президента Украины. Он должен спешить. Конфликт в Украине, гибнут люди в Украине — как по одну, так и по другую сторону. Потому что это граждане нашей страны. Это граждане Украины. И для того чтобы установить мир, должны спешить не Макрон, не Меркель, не Путин, а именно Зеленский», — сказал он.

По мнению оппозиционного политика, подобные разговоры и комментарии (о перекладывании ответственности за урегулирование в Донбассе) как команды Зеленского, так и его самого вызывают «вопросы, на который не видно ответов».

«Не видно ответа в том числе и на вопрос того, как мы будем двигаться и, вообще, будем ли мы двигаться к миру. Накануне «нормандской четверки» были оглашены данные социологических исследований, которые говорили о том, что 51% наших граждан считает действия Зеленского по пути мирного урегулирования таковыми, которые не являются успешными. Вот оценка, которая была до «нормандского формата». Она что, изменилась после 9 декабря? Я думаю, что эта ситуация только усугубится», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что «нормандский саммит» по урегулированию конфликта в Донбассе состоялся в Париже 9 декабря. 16 декабря было обнародовано интервью главы МИД Украины Вадима Пристайко, в котором дипломат заявил, что Украина настаивает на внесении «определенных корректировок» в Минские соглашения, потому что они «действительно нереальны» По его словам, если ситуация не будет меняться, она зайдет в тупик.