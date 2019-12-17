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Достижения или провал? Отчёт министра Орешкина в Совете Федерации

17 декабря в Совете Федерации проходит встреча министра экономического развития России Максима Орешкина с членами верхней палаты Федерального Собрания в формате «открытого диалога». В центре внимания — актуальные вопросы развития экономики РФ.

Ранее Орешкин заявил, что первые шесть месяцев 2020 года «уже потеряны» для российской экономики. Такую оценку он связал с состоянием потребительского и совокупного спроса — низкий уровень, наблюдаемый в настоящее время, сохранится, по оценке МЭР, и в начале 2020 года. При этом в первом квартале инфляция в России может опуститься ниже 2,5%.