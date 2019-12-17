Екатеринбург, , 15:17 — REGNUM По уголовным делам о коррупции, возбуждённым в Уральском федеральном округе, не удалось вернуть и четверти необходимых средств. Об этом сообщает «Новый день».

Как заявил полпред президента в УрФО Николай Цуканов на заседании совета по противодействию коррупции, из уведённых 2 млрд рублей удалось возместить лишь 380 млн рублей.

«Важно добиться справедливого наказания и восстановить нарушенные права граждан, вернув похищенное в экономику страны», — призвал Цуканов.

Также чиновник напомнил, что коррупционеры лишают жителей базовых прав — на образование, здравоохранение и даже жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Цуканов выявил трудности в сфере возмещения вреда от налоговых преступлений. За последние два года в округе так и не компенсировали 3,5 млрд рублей.

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