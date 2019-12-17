Джакарта, , 14:53 — REGNUM Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла возглавит Индонезийский Красный Крест на период с 2019 по 2024 год, сообщает Antara.

Известно, что Юсуф Калла займет этот пост в третий раз. Данное решение было принято на XXI национальной конференции в Джакарте. Бывший вице-президент был переизбран путем аккламации, поэтому у него есть прерогативное право определять структуру управления Индонезийского Красного Креста.

«Спасибо за принятие и поддержку», — заявил Юсуф Калла.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что стандартизация проповедников религии ислама окажет влияние на усилия по борьбе с радикализмом.

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