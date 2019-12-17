Берлин, , 15:00 — REGNUM Власти Германии пополнили ряды правоохранительных органов дополнительными сотрудниками внутренней разведки, об этом 17 декабря сообщает Associated Press.

Порядка 300 новых сотрудников правопорядка приступят к борьбе с праворадикальными экстремистскими элементами.

«Это очень большая проблема для внутренней безопасности Германии», — прокомментировал в комментарии журналистам агентства указанное выше решение министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер.

Сотрудники СМИ отмечают, что решение об увеличении штата полицейских сотрудников вызвано усилением экстремистской активности в Германии — преступлений на почве антисемитизма и исламофобии. Власти страны утверждают, что в стране проживают порядка 12 тыс. человек, представляющих угрозу безопасности, исповедующих праворадикальные взгляды.

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