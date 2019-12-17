Цхинвал, , 14:57 — REGNUM Создание Грузией блок-поста в непосредственной близости к южноосетинскому селу Уиста (Цнелис) прокомментировал 17 декабря президент Южной Осетии (ЮО) Анатолий Бибилов. Об этом с пресс-конференции главы республики сообщает журналист агентства «Рес».

"Население Уиста сегодня в безопасности. И думаю, что этот вопрос будем решать политическим путем», — сказал Бибилов журналистам.

Он также рассказал, что данный вопрос был поднят на Женевских дискуссиях, и теперь о провокации Грузии знают «в том числе представители европейских структур».

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Южной Осетии действия грузинской стороны, развернувшей в августе спорный блок-пост, назвал «провокацией». Кроме того, временно были закрыты пропускные пункты на границе с южноосетинской стороны.