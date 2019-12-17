Москва, , 14:44 — REGNUM Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель назвал решение исполкома WADA, направленное против российского спорта, «нечестной атакой на хоккей».

Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Елена Панина приветствовала заявление Рене Фазеля и выразила надежду, что его примеру последуют руководители других международных спортивных федераций.

По мнению политика, деятельность WADA направлена в итоге на уничтожение соревновательных стимулов и разрушение всей системы международных спортивных связей.

«От нее пострадают не только российские спортсмены, никогда не использовавшие допинг, но и атлеты из других стран, которых лишают полноценных соперников на мировых чемпионатах. Это приведет в итоге к деградации всего мирового спорта», — констатировала Панина.