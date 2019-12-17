Брюссель, , 14:50 — REGNUM Генеральный директор по торговле Европейской комиссии Сабина Вейанд заявила, что Евросоюзу необходимо быть готовым к тому, что Великобритания больше не будет откладывать сроки выхода из содружества, об этом 17 декабря сообщает Reuters.

Заявление было сделано после того, как партия премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона одержала уверенную победу на парламентских выборах.

Джонсон известен своей жесткой позицией по Brexit и не раз заявлял о том, что доведет процесс размежевания до конца.

«Учитывая все сигналы…, мы настоятельно рекомендуем серьезно отнестись к тому, что Великобритания не намерена продлевать переходный период. Мы должны быть готовы», — отметила Вейанд в комментарии изданию.

Как передавало ИА REGNUM, Великобритания должна покинуть Европейский союз 31 января 2020 года, до этого времени Джонсон предполагает подготовить проект соглашения о размежевании для голосования в парламенте.

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