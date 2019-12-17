Москва, , 14:36 — REGNUM Россия выделит около $17 млн различным структурам ООН на восстановление Сирии, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить в 2019 году за счет средств федерального бюджета $16,9 млн», — говорится в документе.

Отмечается, что деньги выделяются в целях обеспечения участия России в международных усилиях по восстановлению Сирии. Средства пойдут в том числе на помощь муниципалитетам наиболее пострадавших провинций страны и на восстановление системы образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия восстановила работу единственного в Сирии завода по производству химических удобрений. В работу предприятия планируется вложить порядка еще $200 млн. На восстановленном заводе, который не работал из-за боевых действий, работают 1,5 тыс. человек.