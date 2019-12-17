Киев, , 14:33 — REGNUM Сегодня под парламентом Украины «Содом и Гоморра», заявил 16 декабря украинский эксперт Сергей Фурса, комментируя столкновения возле Верховной рады.

Эксперт отмечает, что возле Рады проходит несколько разных протестных акций, но главная — против продажи земли.

«Что хочет агролобби? Хочет, чтобы права владельцев земли (7 млн человек) продолжили быть ограниченными, что обеспечивает их доступом к дешевой земле. И сверхприбыли. Агросектор в Украине — это бизнес. И они зарабатывают в том числе на том, что недоплачивают собственникам паев, и что у тех нет выбора, нет возможности продавать», — заявил Фурса.

Он отметил, что рынок земли, который возвращает украинцу право купить и продать землю — это «декоммунизация в экономике».

ИА REGNUM отмечает, что в свою очередь, полиция Киева после столкновений возле Рады призывает организаторов и участников акций соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.