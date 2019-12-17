Киев, , 14:31 — REGNUM В Киеве с протестами против принятия законопроекта о продаже земель сельскохозяйственного назначения и законопроекта о введении административной ответственности за дискриминацию к зданию Верховной рады вышли почти 3 тыс. человек.

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По данным портала ukranews, активисты расположились на площади Конституции. Кроме того, перекрыто движение вдоль дороги по улице Грушевского — от гостиницы «Киев» до здания украинского парламента.

В митинге, в частности, участвуют партия «Батькивщина» и Аграрная партия. Большинство митингующих выступают против запуска рынка земли, а также за продление льготного периода растаможивания автомобилей на иностранной регистрации и отсрочку штрафов.

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Добавим, что попытки националистов установить палатки около здания парламента были пресечены сотрудниками полиции. В ходе стычки со стражами порядка последние применили против митингующих слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 декабря, акции против открытия рынка земли проходят в десяти областях Украины. Фермеры требуют запретить продажу земли иностранцам, а также ограничить максимальный размер приобретаемой земли до 5 тыс. гектаров в одни руки.