Банжул, , 14:29 — REGNUM Тысячи протестующих в столице Гамбии, Банжуле, призвали президента страны Адаму Барроу сдержать свое обещание покинуть свой пост после трех лет пребывания в должности и уйти в отставку в следующем месяце. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, он пришел к власти в качестве главы Альянса партий, противостоящих бывшему автократическому лидеру Яхье Джамме. В Альянсе пообещали, что Барроу будет возглавлять временное правительство в течение трех лет, а затем проведет президентские выборы.

Но ранее в этом году некоторые члены Альянса согласились поддержать пятилетний срок Барроу, как это допускается конституцией, что было отвергнуто двумя партиями, включая крупнейшую в Гамбии оппозиционную «Объединенную демократическую партию».

Как отмечают журналисты, протестующие, вышедшие на улицы в столицы в понедельник, 16 декабря, требовали немедленной отставки Барроу.