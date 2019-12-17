Киев, , 14:23 — REGNUM В результате столкновений возле Верховной рады сегодня, 16 декабря, пострадали несколько полицейских, сообщает пресс-служба украинского МВД.

Ведомство уточняет, что силовики госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи. Степень тяжести травм у полицейских не уточняется.

Также отмечается, что одного активного участника инцидента доставили в управление полиции.

ИА REGNUM напоминает, что участники протеста попытались пронести палатки и другой реквизит ближе к зданию Рады, а полиция хотела им помешать. В итоге завязалась драка с применением слезоточивого газа. Сегодня в Киеве проходит сразу несколько акций протеста, самая масштабная — против принятия закона о рынке земли.