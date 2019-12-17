Тегеран, 17 декабря 2019, 14:23 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что американские санкции не будут продолжаться долго, об этом он заявил 17 декабря выступая перед журналистами перед вылетом в Малайзию.
«Американское давление на Иран не будет долго продолжаться, все страны мира хотят дружественных и тесных отношений с Ираном», — подчеркнул президент исламской республики.
Рухани также отметил, что одной из целей Тегерана является построение теплых отношений с Японией и Малайзией.
Напомним, отношения между США и Ираном осложнились после прихода в Белый дом президента Дональда Трампа, разорвавшего ядерное соглашение с Тегераном и наложившего на страну санкции.
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