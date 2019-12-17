Киев, 17 декабря 2019, 14:25 — REGNUM В правительственном квартале Киева члены организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили драку с правоохранителями. Видео инцидента опубликовал telegram-канал Klymenko Time.
По предварительным данным, поводом стала попытка пронести к Верховной раде палатку. Во время столкновения применялся слезоточивый газ. Одного полицейского облили зелёнкой.
После стычки демонстранты начали устанавливать палатки на проезжей части напротив здания Верховной рады.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря на Украине проходит масштабная акция против открытия рынка земли. Протестующие перекрыли дороги в десяти областях страны.
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