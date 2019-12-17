Нур-Султан, , 14:13 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило гибель сотрудника посольства в Египте Еламана Жолдасова, сообщили 17 декабря в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Отмечается, что в Египте прокуратура проводит следственные мероприятия. В МИД также призвали воздержаться от интерпретаций случившегося и публикации различных версий до появления официальной информации.

В министерстве уточнили, что подробная информация о гибели Жолдасова будет объявлена 18 декабря, во время брифинга официального представителя МИД Казахстана. В ведомстве выразили соболезнования в связи с гибелью дипломата.

Напомним, 17 декабря СМИ Казахстана написали, что сотрудник посольства Казахстана в Египте Еламан Жолдасов умер 13 декабря. Родственники дипломата выразили недоверие версии следствия.