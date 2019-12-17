Женева, Швейцария, , 14:08 — REGNUM В настоящее время большинство беженцев и перемещенных лиц принимают у себя развивающиеся страны и государства со средним уровнем дохода, поэтому кроме благодарности за эти действия они нуждаются в поддержке международного сообщества как финансовой, так и по оказанию практической помощи людям. Об этом сегодня, 17 декабря, на открытии в Женеве Глобального форума по вопросам беженцев заявил бывший верховного комиссара ООН по делам беженцев, а ныне генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш.

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«Сейчас более чем когда-либо, нам необходимо международное сотрудничество и практические, эффективные методы решения», — подчеркнул Гутерреш.

По данным генсека ООН, свои дома были вынуждены покинуть свыше 70 млн человек, в их числе 25 млн беженцев.

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Напомним, Глобальный форум по вопросам беженцев проходит в Женеве с 16 по 18 декабря и проводится впервые. Участие в нём принимают представители стран — членов ООН, международных структур, бизнеса, гражданского общества, а также беженцы и апатриды. Планируется, что на форуме будет обсуждаться вопросы о механизмах разделения бремени ответственности, обеспечения образования и трудоустройства беженцев, предоставления им защиты, средств к существованию и строительства необходимой инфраструктуры.

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