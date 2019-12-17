Сухум, , 14:14 — REGNUM Традиционная пресс-конференция президента Абхазии Анатолия Бибилова началась 17 декабря. Об этом сообщает агентство «Рес».

"Нет неудобных вопросов. Задавайте любые вопросы, которые интересуют наших граждан», — приводят в агентстве слова, с которыми глава Абхазии обратился к журналистам в самом начале конференции.

Сообщается, что на пресс-конференции присутствуют представители абхазских и российских СМИ.

Напомним, в прошлом году пресс-конференция Бибилова прошла 25 декабря. Она продлилась полтора часа.