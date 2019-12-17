Москва, , 14:06 — REGNUM ПАСЕ 28 января может обсудить механику создания механизма трехстороннего механизма реагирования на нарушения странами-членами уставных обязательств Совета Европы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) по итогам встречи с председателем ПАСЕ Лилан Мори Паскье.

«Проговорили предлагаемую механику создания так называемого трехстороннего механизма реагирования на нарушения странами-членами уставных обязательств Совета Европы. Со своей стороны мы заявили о необходимости принятия более серьезных условий для запуска процедуры в ПАСЕ», — сказал Слуцкий по итогам делового завтрака.

Он напомнил, что в проекте резолюции по докладу Франка Швабе предусмотрено в этом случае минимальное необходимое число голосов в одну треть от списочного состава Ассамблеи (108). Делегация РФ настаивает на минимуме в две трети голосов (216), поскольку речь может в итоге идти об исключении одного из государств из членов Совета Европы, и все решения здесь должны приниматься точно подавляющим большинством делегатов ПАСЕ.

«Посмотрим, как будет проходить обсуждение в Страсбурге, предварительно вопрос включен в повестку дня заседания 28 января», — сказал Слуцкий.

Паскье прибыла накануне в Москву с визитом, в рамках которого запланировано участие в международной конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов», а также ряд переговоров на парламентской площадке.