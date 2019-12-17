Москва, , 14:05 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления германской стороны о запросах к РФ, касающихся убийства в Берлине грузинского гражданина. Об этом он сообщил журналистам 17 декабря.

Представителя Кремля спросили о запросах, которые якобы не раз направляли власти ФРГ в связи с убийством Зелимхана Хангошвили. Песков ответил, что ему нечего добавить к тому, что уже было заявлено по этой теме.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Берлине по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержали российского гражданина. Президент России Владимир Путин назвал убитого одним из организаторов взрыва в московском метрополитене. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что российская сторона якобы игнорировала призывы помочь в расследовании убийства.

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