Джакарта, , 14:02 — REGNUM Индонезия хочет сохранить свою позицию в первой десятке стран, направляющих миротворческие операции ООН, сообщает Antara.

В настоящее время Индонезия занимает 8-е место среди 120 стран, предоставляющих военнослужащих для миротворческих миссий ООН.

«В следующем году в национальной приоритетной программе необходимо сохранить свои позиции в первой десятке. Способ сделать это — создать большое количество военнослужащих не только с точки зрения количества, но и качества», — заявила Грата Энда Верданингтяс, глава департамента по международной безопасности и разоружению министерства иностранных дел Индонезии во время встречи со СМИ.

По ее словам, военнослужащие должны не только быть способными сражаться или поддерживать безопасность, но они также должны уметь использовать мягкий подход.

Кроме того, Индонезия инициировала совместное развертывание миротворческих сил с несколькими странами, такими как Эфиопия и Австралия. Это сотрудничество осуществляется в ответ на уменьшение бюджета миротворческих сил ООН со стороны стран-доноров.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 октября 2019 года Индонезия отправила 2920 военнослужащих для миротворческих миссий ООН.

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