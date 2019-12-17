Тбилиси, , 14:01 — REGNUM Ожидания в США от Грузии постоянно растут. Так 17 декабря премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал критические высказывания членов Сената Соединенных Штатов в адрес политики, проводимой грузинскими властями.

«Чем больших результатов мы достигаем, тем большего от нас требуют наши друзья и партнеры, и тем больше их ожидания», — приводит агентство «ИнтерпрессНьюс» слова главы грузинского правительства.

Гахария также отметил, что критику из США в Тбилиси воспринимают «в рабочем режиме», но у правительства имеется своя позиция.

Как передавало ИА REGNUM, ранее «Группа друзей Грузии», образованная из сенаторов Конгресса США, написала письмо, в котором назвала «шокирующими» действия правительства Грузии в отношении выборной реформы в стране.

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