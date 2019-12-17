17 Декабря
 
13:57

У стен Рады произошли столкновения митингующих с полицией

Минимум один полицейский пострадал у стен Верховной рады во время столкновений правоохранителей с протестующими против открытия рынка земли.

13:56

Центр Киева перекроют из-за масштабных акций протеста

Полиция перекрыла центр Киева, где проходит акция протеста против открытия рынка земли на Украине

13:56

Стычки проходят прямо под окнами Верховной рады. Телеграмм-каналы пишут, что в Киев «людей свозят с регионов, драки и столкновения будут весь день».