В Киеве снова беспорядки, сразу несколько акций проходят у здания Верховной рады. Одна из них — митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Участники пикета подрались с полицией. В ход пошли камни, палки, мусор. Также СМИ сообщают, что полицейских облили зелёнкой, применили против них слезоточивый газ. Есть информация о пострадавших среди журналистов.

Напряжение нарастает, протестующие намерены установить палаточный лагерь, и настроены решительно. В телеграмм-каналах уже пишут о начале «земельного Майдана».