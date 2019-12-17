Киев, , 13:52 — REGNUM В десяти областях Украины проводятся акции против открытия рынка земли, сообщила Всеукраинская аграрная рада 17 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Протесты проходят в Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Отмечается, что фермеры требуют запретить продажу земли иностранцам, а также ограничить максимальный размер приобретаемой земли до 5 тыс. гектаров в одни руки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительственном квартале Киева начались стычки между участниками акции протеста и полицейскими.

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