Киев, 17 декабря 2019, 13:52 — REGNUM В десяти областях Украины проводятся акции против открытия рынка земли, сообщила Всеукраинская аграрная рада 17 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.
Протесты проходят в Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.
Отмечается, что фермеры требуют запретить продажу земли иностранцам, а также ограничить максимальный размер приобретаемой земли до 5 тыс. гектаров в одни руки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительственном квартале Киева начались стычки между участниками акции протеста и полицейскими.
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