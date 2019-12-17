Сеул, , 13:44 — REGNUM Правительство Южной Кореи предложило закупить американское оружие на сумму до 1 миллиарда долларов в 2020 году. Данное предложение выдвинуто на фоне напряжённых переговоров Соединённых Штатов и Южной Кореи по поводу финансового вклада Сеула в содержание на своей территории контингента ВС США в количестве 28 500 человек. Об этом пишет южно-корейское издание The Korea Times.

Последний раунд переговоров о разделе расходов на оборону был прерван после того, как Соединённые Штаты запросили примерно 5 миллиардов долларов для покрытия расходов на содержание своего воинского контингента в Южной Корее. Данная сумма более чем в пять раз превышает сумму в 800 миллионов долларов, которую Сеул заплатил за 2019 год.

«Правительство (Южной Кореи) ищет более изобретательные способы, чтобы уменьшить давление Вашингтона на Сеул по вопросу увеличения оплаты за свою защиту. В возможном списке покупок оборонной продукции американского производства для Южной Кореи могут быть усовершенствованные самолёты наблюдения, а также совместная разработка южнокорейскими и американскими оборонными подрядчиками системы противоракетной обороны», — сообщил изданию The Korea Times один из чиновников.

Южная Корея является одним из крупнейших покупателей американского оружия: с 2008 по 2017 год она приобрела его на сумму 6,7 миллиарда долларов. Большее количество оружия у США приобрели только Саудовская Аравия и Австралия. Япония за тот же период закупила американского оружия на 3,7 миллиарда долларов.