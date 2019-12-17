Бишкек, , 13:43 — REGNUM Только в период с 2014 по 2018 годы Киргизия получила от властей США поддержку в размере более $202,6 млн (12 млрд 717 млн рублей), передает «Kaktus.media».

Больше всего денег направлено на «демократические преобразования», в том числе на правительство и гражданское общество — $56 млн (3 млрд 515 млн рублей) и на администрацию и надзор — $13,8 млн (866 млн рублей).

Также от американского правительства поступили средства на бизнес и другие услуги — $39,4 млн (2 млрд 473 млн рублей), на здравоохранение — $21,2 млн (1 млрд 330 млн рублей), на сельское хозяйство — $20,2 млн (1 млрд 268 млн рублей) и на образование — $19,2 млн (1 млрд 205 млн рублей).

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