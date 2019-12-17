Мурманск, , 13:41 — REGNUM Вице-премьер РФ, курирующий Арктику, Юрий Трутнев прибыл в Мурманскую область, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В столице Заполярья Трутнев проведет заседание арктической госкомиссии, основной темой которой станет загрузка Севморпути. Кроме того, Трутнев осмотрит площадки реализуемых инфраструктурных и логистических проектов. В частности, в рамках визита вице-премьера запланировано посещение объектов «НОВАТЭКа» и «Атомфлота».

В заседании госкомиссии примут участие также некоторые министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алекесандр Козлов, замсекретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков, зампред Госдумы РФ Ольга Епифанова, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров и губернаторы арктических регионов.