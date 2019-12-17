Киев, , 13:46 — REGNUM Глава правительства Украины Алексей Гончарук пообещал в краткосрочной перспективе снизить уровень теневой экономики в три-четыре раза. Об этом он заявил 16 декабря в эфире телеканала ICTV.

По его словам, в данный момент уровень теневой экономики на Украине составляет около 50%.

«В краткосрочной перспективе мы хотим, чтобы она уменьшилась хотя бы в три-четыре раза», — сказал Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук рассказал, что «зимняя» цена на газ для населения Украины зависит от результатов переговоров России и Украины касательно транзита российского газа.

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