Бишкек, , 13:35 — REGNUM В Первомайском районном суде Бишкека отложили судебное разбирательство по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева, сообщает 17 декабря издание 24.kg.

Адвокат гематолога, профессора Абдухалима Раимжанова заявила, что её подзащитный госпитализирован, и попросила перенести заседание на другое время. Ранее сообщалось о плохом состоянии здоровья бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Напомним, 17 декабря, перед заседанием суда, адвокат экс-президента Киргизии Сергей Слесарев заявил, что у Атамбаева нормализовалось давление и он чувствует себя удовлетворительно.

Первомайский районный суд Бишкека рассматривает уголовное дело об освобождении Азиза Батукаева с октября 2019 года.

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