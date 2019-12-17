Тбилиси, , 13:54 — REGNUM Для восстановления территориальной целостности Грузии приемлемы любые средства, кроме войны. Такое заявление сделал грузинский премьер-министр Георгий Гахария 17 декабря, выступая на «Конференции послов» в Тбилиси, передает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы должны использовать все инструменты, кроме войны», — сказал глава правительства, выступая перед дипломатами.

Напомним, в Тбилиси проходит ежегодная конференция с участием глав посольств и консульств Грузии из разных стран.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2008 года подразделения грузинской армии начали боевые действия против мирного населения Южной Осетии и российских миротворцев. После того, как Российская армия пресекла агрессию Грузии, Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Официальный Тбилиси это называет «оккупацией» и заявляет о планах вернуть контроль над ставшими независимыми республиками.