Ижевск, , 13:31 — REGNUM В администрации главы и правительства Удмуртии появится два новых управления — по развитию гражданских инициатив и безопасности. Соответствующий документ подписал глава республики Александр Бречалов.

Согласно указам, управление развития гражданских инициатив будет заниматься «информационно-идеологическое сопровождение деятельности исполнительных органов власти и органов местного самоуправления по ключевым направлениями внутренней политики», а также сбором информации, поддержкой законодательных инициатив, разработкой законопроектов. Штатная численность сотрудников составит 27 служащих.

Управление безопасности будет осуществлять круглосуточную охрану главы Удмуртии и членов его семьи, а также обеспечивать безопасность в местах пребывания главы региона. В структуру управления входит 1 штатная единица — начальник.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года в администрации главы и правительства Удмуртии заработало управление организации проектного управления. Подразделение занимается консультированием органов власти по проектам, готовит информационные материалы, следит за реализацией инициатив. Численность управления составляет 14 штатных единиц.