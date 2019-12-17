Анкара, , 13:29 — REGNUM Власти Турции депортировали из страны двух боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 17 декабря сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

В заявлении ведомства отмечается, что преступники имели гражданство Косово, именно туда они и были высланы. Чиновники подчеркивают, что депортация бандитов будет продолжена.

Напомним, на территории Турции оказалось значительное количество террористов с иностранными паспортами. Боевики в основном арестовывались силовыми ведомствами на территории Сирии.