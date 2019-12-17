Москва, , 13:32 — REGNUM Депутат Государственной думы Ирина Гусева («Единая Россия») назвала политическим заказом публикации СМИ о том, что она сравнивала малоимущих граждан с уголовниками.

По ее словам, это случилось в тот день, когда она потребовала от «Почты России» и энергетиков «навести порядок с тарифами в Волгоградской области» (регион, который она представляет).

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждали на заседании комитета два месяца назад, однако ролик с выступлением депутата начали распространять в сети только в начале этой недели, сказала она в комментарии РИА Новости.

Напомним, ранее «Ридус» сообщил, что Гусева якобы высказалась против освобождения малоимущих граждан страны от уплаты налога на доходы физических лиц.

Депутат, как утверждает издание, заявила на заседании комитета, что «эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что снижение подоходного налога для малоимущих граждан или отказ от такого снижения — идея, которая заслуживает обсуждения.

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