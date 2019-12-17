Москва, , 13:21 — REGNUM Всё, о чем говорит Михаил Горбачёв, уже произошло, и произошло давно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 17 декабря, комментируя высказывания экс-президента СССР о стремлении США к военному превосходству.

Как сообщалось ранее, Горбачёв в интервью японской газете Asahi сказал, что США стремятся к одностороннему военному превосходству и именно для этого выходят из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями. Такая цель и опасна, и недостижима, считает экс-президент СССР.

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«Всё, о чем говорит Михаил Горбачёв, уже произошло и — давно. США в 1990-е годы получили одностороннее военное превосходство, в результате чего в мире возникла та самая «нестабильность в сфере обеспечения безопасности», о которой говорит Горбачев. Но дестабилизирована была не только эта область. Были ещё дестабилизированы мозги руководителей — и у них, и у нас.

Последствия безответственной, антигосударственной деятельности первого и последнего президента СССР сегодня хорошо известны. Вслушайтесь только в эти слова: «президент Советского Союза». За одно только предложение ввести такую должность его товарищи по партии должны были гнать его взашей. Но… не погнали. Значит, и на них лежит ответственность за всё, что произошло с нами в начале 1990-х годов.

Итак, не устану повторять, что слушать Горбачёва — пустое.

Кто-то скажет, что пусть хотя бы на зарубежные страны «полезные вещи» вещает, как в данном случае. Не соглашусь. Нет в этом пользы. Мы, конечно, не можем вырвать какую-то часть из нашей истории, как бы ни хотелось сделать это с горбачёвской «катастройкой», но в мире должны знать и понимать, что политически мы Горбачёва и горбачёвщину преодолели.

Всякий раз, когда Михаил Горбачёв будет пытаться напоминать о себе, его следует жестко ставить перед лицом его преступлений в отношении нашей страны и её народа», — отметил Михаил Демурин.