Ташкент, , 13:18 — REGNUM Заявление о дальнейшем расширении и углублении стратегического партнёрства планируют подписать президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом заявил заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте республики Санжар Валиев, сообщает 17 декабря издание Kun.uz.

По его словам, официальный визит узбекистанского лидера будет носить прикладной характер. В частности, речь идет о привлечении японского бизнеса в Узбекистан для реализации совместных проектов. Эксперт добавил, что стороны подпишут документ в сфере налогообложения, таможни и кредитования.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−20 декабря состоится официальный визит президента Узбекистана в Японию. Программа поездки начнется с города Нагоя. Мирзиёев также планирует встретиться с императором Нарухито.

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