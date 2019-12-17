Москва, , 13:17 — REGNUM Минтруд фиксирует рост трудовых мигрантов из Таджикистана, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

«По данным МВД на 30 сентября 2019 года выдано 534 тыс. патентов на трудовую деятельность для граждан Республики Таджикистан. В 2018 году было оформлено 471 тыс. В принципе это рост», — заявил первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

Он также сообщил, что больше всего мигрантов из этой страны предпочитают трудиться в Москве.

«Если говорить по субъектам РФ, наибольшее количество — это город Москва — 172 тыс. (патентов), Московская область — 90 тыс. Санкт-Петербург и Ленинградская область — 66,5 тыс. и дальше идет Краснодарский край, Свердловская область, Ханты-Мансийский АО — порядка 30, 20 и 11 тыс. патентов соответственно», — сообщил Вовченко на заседании Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума ратифицировала соглашение с Таджикистаном о «мигрантском наборе»