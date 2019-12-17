Москва, , 13:17 — REGNUM Администрация российского президента не намерена реагировать на смертный приговор, вынесенный в Пакистане бывшему президенту страны Первезу Мушаррафу. Об этом сообщил 17 декабря журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он заявил, что вопрос о приговоре Мушаррафу не имеет отношения к Кремлю. Комментариев об этом не последует.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря суд в Пакистане признал Мушаррафа виновным в госизмене и приговорил к смертной казни. Мушарраф руководил страной с 2001 по 2008 год. В настоящее время 76-летний политик находится в ОАЭ.

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