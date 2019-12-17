Тбилиси, , 13:25 — REGNUM Создан координационный совет по вопросу освобождения грузинского врача Важи Гаприндашвили, задержанного в Южной Осетии. Об этом 17 декабря сообщила журналистам жена задержанного Тамила Лапанашвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Лапанашвили рассказала, что в совет входят спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе, министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, заместитель главы МИД Лаша Дарсалия и советник главы правительства Ираклий Чиковани.

«Работают активно, однако, нам нужен результат. А результат — это освобождение Важи Гаприндашвили», — заявила супруга врача.

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили был задержан на территории Южной Осетии за нарушение границы. Его приговорили к двум месяцам лишения свободы.

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