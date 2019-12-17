Москва, , 13:15 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Opel, который после четырёхлетнего перерыва возобновил продажи своей продукции в России, имеет все шансы найти на российском автомобильном рынке свободное место. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что авторынок в России остаётся на сегодня достаточно крупным, несмотря на множество укоренившихся на нём компаний.

«Конечно, у них (этих компаний — прим. ИА REGNUM) есть определённые конкурентные преимущества», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства, выразив уверенность, что и другие производители смогут найти себе место на российском рынке.

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Как сообщало ИА REGNUM, производство Opel в России было свёрнуто в 2015 году, а автомобили бренда были сняты с российского рынка. В 2017 году марку Opel выкупил у General Motors концерн PSA Peugeot-Citroen. О возвращении на рынок РФ в компании заявили весной 2019 года. В середине декабря текущего года кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life поступили к официальным дилерам Opel в шести городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Ставрополе и Рязани.

Планируется, что в ближайшие годы линейка продаваемых в России моделей будет расширена. Так, уже в первой половине 2020 года в продаже появятся грузовые фургоны Opel Vivaro.

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